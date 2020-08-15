ترامب يعلن عن إبرام اتفاقية تعاون دفاعي مع بولندا

أعلن البيت الأبيض، اليوم السبت، عن اتفاقية تعاون دفاعي أبرمتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع بولندا.

وقال الرئيس ترامب - في سياق بيان للبيت الأبيض - إن "هذه الاتفاقية تأتي تتويجًا لأشهر من المفاوضات مع حلفائنا البولنديين عقب الإعلانين المشتركين اللذين وقعت عليهما مع الرئيس البولندي دودا العام الماضي".

وأضاف الرئيس الأمريكي : "ستعمل الاتفاقية على تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في بولندا لدعم ردع الناتو والأمن الأوروبي، والمساعدة في ضمان تحقيق الديمقراطية والحرية والسيادة".

وأشار إلى أن إدارته تمكنت من "إعادة بناء الجيش الأمريكي بالكامل، وهذه الاتفاقية جزء آخر من سلسلة الإجراءات التي ستحمي قواتنا وتزيد من قدرتها على تنفيذ مهمتها، كما ستعد نموذجًا للدول الأخرى فيما يتعلق بالتقاسم العادل للأعباء".