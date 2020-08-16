رئيس التحرير

محمود مسلم

خالد أبو بكر: ترامب يحب مصر واتفاق الإمارات وإسرائيل مكسب كبير له

كتب:

شريف سليمان
03:53 ص | الأحد 16 أغسطس 2020
الإعلان خالد أبو بكر

الإعلان خالد أبو بكر

أشاد الإعلامي خالد أبو بكر بالاتفاق بين الإمارات وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة الأمريكية، موضحًا أنها أول خطوة منذ عقد معاهدة كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل.

وأضاف أبو بكر خلال حلقة اليوم من برنامج "كل يوم"، الذي يعرض عبر شاشة "ON E": "هناك اتفاقية ستوقع في أمريكا بعد شهر، ومجرد ما جرى الإعلان عنها أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي بكلمات مدروسة تأييده لهذه الخطوة".

وتابع، أن هذه الاتفاقية كانت مكسبًا انتخابيا كبيرًا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته: "من الواضح أن ترامب وإدارته يحبون مصر والسعودية والإمارات، كما أن خصومه لا يحبون مصر والسعودية والإمارات كثيرًا".

اقرأ المزيد:

خالد أبو بكر يطالب بإنشاء مستشفى للغلابة يحمل اسم "مشالي"

خالد أبو بكر: تنسيقية الأحزاب "مارد سياسي قادم".. وحان وقت كيانهم القانوني

وقائع تكشف "القناع المزيف" لنظام أردوغان مع إسرائيل وفلسطين

سر الاتفاق الإماراتى مع إسرائيل (1)

ارتفاع إجمالي إصابات كورونا في إسرائيل إلى 91080 إصابة

أردوغان يهدد بسحب سفيره من أبوظبي.. ويتجاهل نظيره في إسرائيل

الإمارات: الاتفاق مع إسرائيل يتيح الفرصة لتحقيق السلام