خالد أبو بكر: ترامب يحب مصر واتفاق الإمارات وإسرائيل مكسب كبير له

أشاد الإعلامي خالد أبو بكر بالاتفاق بين الإمارات وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة الأمريكية، موضحًا أنها أول خطوة منذ عقد معاهدة كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل.

وأضاف أبو بكر خلال حلقة اليوم من برنامج "كل يوم"، الذي يعرض عبر شاشة "ON E": "هناك اتفاقية ستوقع في أمريكا بعد شهر، ومجرد ما جرى الإعلان عنها أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي بكلمات مدروسة تأييده لهذه الخطوة".

وتابع، أن هذه الاتفاقية كانت مكسبًا انتخابيا كبيرًا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته: "من الواضح أن ترامب وإدارته يحبون مصر والسعودية والإمارات، كما أن خصومه لا يحبون مصر والسعودية والإمارات كثيرًا".