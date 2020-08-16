أمن أسيوط يكشف كواليس العثور على مادة بيضاء داخل سيارة "دقيق طعام"

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات العثور على مادة بيضاء داخل إحدى السيارات أثناء تواجدها بجراج أحد الأبراج السكنية بمدينة أسيوط.

وتلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارا بوصول بلاغ من إحدى السيدات تتهم فيه أحد أفراد أمن البرج السكني بمحل إقامتها، بوضع أكياس بها مادة بيضاء لا تعلم طبيعتها، ويشتبه أن تكون مادة مخدرة، داخل سيارة والدها المتواجدة بجراج البرج.

وأضافت السيدة في بلاغها أنه عند قيامها بفحص الكاميرات تلاحظ لها قيام اثنين من العاملين بمحاولة فتح السيارة.

وباستدعاء المشكو في حقهما، أنكرا ما نسب إليهما وقررا أنه أثناء ممارسة عملهما شاهدا زجاج السيارة المُشار إليها مفتوحا فحاولا غلقه، وبفحص المادة المشتبه بها تبين أنها دقيق طعام.

جرى تحرير المحضر اللازم، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.