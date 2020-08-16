"القوى العاملة" تعين 183 شاباً بدمياط بينهم 10 من ذوي القدرات

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة دمياط 183 شاباً بينهم 10 شباب من ذوي القدرات الخاصة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين بلغ عددهم 598 شاباً ، كما تمّ توفير 28 فرصة عمل.

وأوضحت منى الأطروشي مديرة المديرية في تقريرها الشهري للوزير عما تم إنجازه خلال يوليو الماضي، أنَّ المديرية تلقت 18 شكوى عمالية تمّ تسوية 3 منها وتحويل 4 شكاوى للقضاء، وتبقى 10 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة، كما تمّ استخراج 177 شهادة قياس مستوى مهارة، ومثلهم رخصة مزاولة حرفة لـ177 عاملًا من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

كما أجرت المديرية في مجال السلامة والصحة المهنية تفتيشًا على 182 منشأة، مع متابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكّد من عدم إصابة أي فرد، وأسفر التفتيش عن تحرير 4 محاضر سلامة وصحة مهنية و18 مذكرة غلق إداري، وذلك من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية.