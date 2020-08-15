القوى العاملة: صرف 800 مليون جنيه هذا الأسبوع للعمالة غير المنتظمة

قال الدكتور هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بصرف 3 دفعات للعمالة غير المنتظمة لمواجهة تبعات أزمة فيروس كورونا، وذلك بواقع 500 جنيه شهريًا.

وأضاف سعد الدين خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم عبر قناة "دي إم سي"، أنه جرى صرف الدفعة الأولى من البريد والدفعة الثانية جرى صرفها بموجب كارت atm، أما الدفعة الثالثة فإن صرفها سيبدأ من غدٍ الأحد وينتهي الخميس من نفس الأسبوع.

وتابع: "غدًا سيصرف 1.6 مليون عامل ما يقرب من 800 مليون جنيه، من خلال 14 ألف ماكينة صرف آلي على مستوى الجمهورية في البريد والبنك الزراعي المصري".