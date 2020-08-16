أولى حلقات "النيل حياة": النهر مصدر المياه لمصر مع ضعف الأمطار

كشفت أولى حلقات حملة "النيل حياة"، التي أطلقها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم عن حقيقة اعتماد المصريين على نهر النيل كمصدر للمياه بسبب ضعف كميات الأمطار، مع زيادة معدلات هطول الأمطار في إثيوبيا عن مصر بنسبة نحو 4685% تقريبا.

ونصت أولى رسائل "معلومات الوزراء"، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن الحملة منذ قليل، على: "مصر تعتمد على النيل كمصدر أساسي للمياه، نتيجة انخفاض معدلات هطول الأمطار بمتوسط 20 ملي متر سنوياً. (في 2017 سجلت معدلات هطول الأمطار 848 ملي متر في إثيوبيا، و18.1 ملي متر في مصر)".

واستند مركز المعلومات في بياناته على إحصائيات صادرة عن البنك الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة للزراعة والغذاء.

كان "المركز"، قد أعلن عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، منذ قليل، عن إطلاق حملة بعنوان "النيل حياة"، دفاعا عن حقوق مصر المائية، وتوضيحاً للحقائق.

وقال "المركز، إن "الحملة" سترصد أبرز الحقائق التاريخية الموثقة حول حقوق مصر المائية، وأهمية نهر النيل للمصريين من خلال بيانات موثقة من مؤسسات، ومنظمات دولية رفيعة المستوى.

ودوَّن المركز أولى حلقات تلك الحملة تحت عدداً من "الهاشتاجات"، منها "#وصل_صوت_مصر، و#النيل_حياة، و#نهر_النيل، و#حضارة_الخلود، و#مياه_النيل"، كما دوَّن "هاشتاجات" باللغة الإنجليزية، وجاءت كالآتي: "#TheNile، و#NileforallK و#EgyptNileRights، و#Nile4All، و#NileIsLink".