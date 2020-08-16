عاجل.. "الوزراء" يطلق حملة "النيل حياة" دفاعا عن حقوق مصر المائية

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن إطلاق حملة بعنوان "النيل حياة"، دفاعاً عن حقوق مصر المائية، وتوضيحاً للحقائق.

وقال "المركز"، في منشور له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن "الحملة" سترصد أبرز الحقائق التاريخية الموثقة حول حقوق مصر المائية، وأهمية نهر النيل للمصريين من خلال بيانات موثقة من مؤسسات، ومنظمات دولية رفيعة المستوى.

ودوَّن المركز أولى حلقات تلك الحملة تحت عدداً من "الهاشتاجات"، منها "#وصل_صوت_مصر، و#النيل_حياة، و#نهر_النيل، و#حضارة_الخلود، و#مياه_النيل"، كما دوَّن "هاشتاجات" باللغة الإنجليزية، وجاءت كالآتي: "#TheNile، و#NileforallK و#EgyptNileRights، و#Nile4All، و#NileIsLink".

ونشر "معلومات الوزراء"، في أولى حلقات الحملة، معلومة موثقة صادرة عن البنك الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة للزراعة والغذاء، قال فيها: "مصر تعتمد على النيل كمصدر أساسي للمياه نتيجة انخفاض معدلات هطول الأمطار بمتوسط 20 ملي متر سنوياً، وفي 2017 سجلت معدلات هطول الأمطار 848 ملي متر في إثيوبيا، و18.1 ملي متر في مصر.