"التنسيق" ينصح الطلاب قبل انطلاق المرحلة الأولى من التقديم للكليات

قال السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف العام على مكتب التنسيق، إن التقديم وتسجيل الرغبات لمكتب التنسيق للالتحاق بالكليات هذا العام سيكون إلكترونيا، حيث يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق برقم الجلوس والرقم السري ويبدأ بتسجيل رغباته، موضحا أن هذه المرحلة ستبدأ من يوم السبت 22 أغسطس وتستمر حتى يوم الأربعاء 26 أغسطس.

وأضاف عطا، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه بالنسبة للحد الأدني لبداية التقدم لهذه المرحلة للشعبة العلمية 400 درجة والشعبة الهندسية 387 درجة والشعبة الأدبية 327.5 درجة وذلك نتيجة ارتفاع مجاميع طلاب الثانوية العامة هذا العام.

وأوضح، أن هناك حوالي 66 ألف طالب من الحاصلين على شعبة علوم يتعدى مجموعهم الـ95%، أي ما يقرب من 30%، مشيرا إلى أن مكتب التنسيق الخاص بالجامعات والمعاهد الحكومية سيكون التقديم له إلكترونيا، والجامعات الخاصة التقديم لها مباشرة وليس من خلال الموقع الإلكتروني.

ووجه نصيحة للطلاب في هذه الفترة "أنه قبل تسجيل الرغبات يجب أن يركز الطالب في كتابة الرغبات على ورقة بيضاء بالتشاور مع أهله بتحديد رغباته، لأننا نفاجئ بعد إعلان نتيجة التنسيق أن الطالب بيقول مكتبتش الكلية دي وكان مجموعي يجيبها، وياريت الطلبة كلهم يركزوا في كتابة رغباتهم، لأن دة مستقبلهم ولو مكتبش رغبة يبقي متنازل عنها وإحنا لا نعيد ترشيح الطالب تاني".