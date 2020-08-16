أسعار الذهب اليوم الأحد 16-8-2020 في مصر

سجّلت أسعار الذهب استقرارًا بمحلات الصاغة لليوم الثاني على التوالي بعد تراجعها تراجعًا طفيفًا أمس الأول، وترصد "الوطن" متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب على النحو التالي:

الذهب عيار 24

تراوح سعر الذهب عيار 24 بين 977 و982 جنيهًا.

الذهب عيار 21

تباين سعر الذهب عيار 21 بين 855 و859 جنيها.

الذهب عيار 18

تراوح سعر الذهب عيار 18 بين 733 و736 جنيهًا.

الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم، لنحو 6 آلاف و872 جنيها.