فيديو.. أسقف أسيوط يعتذر عن اعتدائه على قبطي: عاوز أبوس على دماغه

تداول عدد من الأقباط والصفحات القبطية على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للأنبا يوأنس أسقف أسيوط للأقباط الأرثوذكس، يقوم بضرب قبطي اقترب منه أثناء نهضة العذراء بأسيوط، بيده على رأسه.

الأمر الذي أثار استهجان الأقباط الذين طالبوا البابا بالتحقيق في الأمر، إلا أن الأسقف قدما اعتذارا سريعا خلال أحد عظاته على هذا المشهد معترفا بارتكابه خطأ ومطالبا بمساعدته للوصول لهذا الشخص لتقديم اعتذار له عما فعل، قائلا: "هذا خطأ ومش عارف أوصله واللي يعرفه يوصلنا بيه علشان أبوس على دماغه اللي ضربناها، ولكن مينفعش يتعامل بالقوة كده وإحنا مش حمل هذا".

والأنبا يوأنس، من مواليد 1960، وترهبن في دير الأنبا بولا بالبحر الأحمر عام 1987 باسم الراهب ثاؤفيلس الأنبا بولا، واختير سكرتيرا للبابا شنودة الثالث قبل رسامته أسقفا عاما في 1993، وجلسه البابا تواضروس الثاني، أسقفا على أسيوط في 24 مايو 2015، وهو كان أحد المرشحين لخلافة البابا شنودة بعد وفاته عام 2012 إلا أن لجنة الترشيحات البابوية استبعدته من السباق هو وآخرين.