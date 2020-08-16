ترامب بعد رفض مجلس الأمن تمديد حظر السلاح الإيراني: سنلجأ إلى "سناباك"

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، أن الولايات المتحدة سترد على رفض مجلس الأمن الدولي لتمديد حظر السلاح المفروض على إيران، باللجواء إلى آلية "سناباك".

وقال ترامب- خلال مؤتمر صحفي في منتجع الجولف الذي يملكه في بيدمينشتر بولاية نيوجيرسي- "سنلجأ إلى سناباك"، وفقا لما ذكرته قناة "الحرة" الإخبارية الأمريكية.

وتتيح هذه الآلية إعادة فرض كل العقوبات الأممية على إيران بدعوى أن طهران انتهكت التعهدات المنصوص عليها في الاتفاق النووي، ويمكن لأي دولة طرف في الاتفاق النووي المبرم مع إيران في 2015 أن تلجأ إلى "سناباك" لإعادة فرض العقوبات على إيران، غير أن إمكانية تفعيل الولايات المتّحدة لهذه الآلية يثير جدلا كون واشنطن انسحبت من الاتفاق بقرار من ترامب نفسه.

وكان وزير الخارجية مايك بومبيو، صرح أمس الأول الجمعة، بأن "فشل مجلس الأمن في التصرّف بشكل حاسم للدفاع عن السلام والأمن الدوليين لا يمكن تبريره"، مؤكدا أن الولايات المتحدة لن تتخلى أبدا عن أصدقائها في المنطقة الذين توقّعوا المزيد من مجلس الأمن، وأنه سيواصل العمل لضمان عدم تمتع النظام الثيوقراطي الإرهابي بالحرية في شراء وبيع أسلحة تهدد قلب أوروبا والشرق الأوسط وما وراءهما.

وفي تصويت أجراه مجلس الأمن الدولي على المسعى الأمريكي، أمس الأول الجمعة، رفضت الصين وروسيا المقترح وامتنعت 11 دولة عن التصويت من بينها فرنسا وألمانيا بريطانيا، ولم تؤيد تمديد الحظر سوى الولايات المتحدة وجمهورية الدومينيكان، وفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

ورجح ترامب، أمس السبت، عدم مشاركته في مؤتمر دعا إليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول إيران، مشيرا إلى أنه إذا فاز جو بايدن في الانتخابات ستمتلك الصين كل الولايات المتحدة.

بكين ترحب باقتراح بوتين عقد قمة بشأن القضية النووية الإيرانية

من جانبها، رحبت الصين باقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخاص بعقد قمة افتراضية لزعماء الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن وبمشاركة زعيمي ألمانيا وإيران، لمناقشة القضية النووية الإيرانية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لي جيان"، في تصريح اليوم تعليقا على الاقتراح، إن الصين تقدر الجهود الروسية الخاصة بتخفيف حدة التوترات بشأن القضية النووية الإيرانية وتعزيز الأمن الإقليمي.

وأضاف "جيان"، أن الصين دائما ما تدعم بقوة الاتفاق النووي الإيراني، وتسعى إلى حماية السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، مشيرا إلى عزم بلاده العمل مع جميع الأطراف المعنية للحفاظ على التواصل والتنسيق الوثيقين، ودعم عملية التسوية السياسية للقضية النووية الإيرانية.

وكان بوتين، اقترح عقد قمة سباعية عبر الإنترنت للدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إضافة إلى ألمانيا وإيران، لتحديد خطوات تهدف لتجنب مواجهة حول حظر الأسلحة على إيران وأعلنت فرنسا تأييدها لهذا المقترح.

وقال بوتين، في بيان، إن"المناقشات تزداد توترا حول إيران في مجلس الأمن الدولي الذي رفض لاحقا مقترحا أمريكيا لتمديد حظر السلاح على طهران".