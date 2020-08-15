ارتفاع إجمالي إصابات كورونا في إيران إلى 341070

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، اليوم، أن عدد الإصابات المؤكدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في البلاد ارتفع إلى 341070 شخصا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة، سادات لاري، في تصريح أوردته وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية، إنه جرى تسجيل 161 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس ليبلغ إجمالي عدد الوفيات بالوباء إلى 19492 شخصا، مشيرة إلى أنه جرى تسجيل 2245 حالة إصابة جديدة ببكورونا المستجد.

وأضافت لاري، أن عدد المتعافين من الوباء بلغ 295630 شخصا فيما يخضع 3911 من المصابين للعناية المركزة.