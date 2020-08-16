الأرصاد الجوية: لن نشهد موجات حارة بالبلاد خلال الفترة الحالية

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إننا لم نشهد هذا العام موجات حارة بصورة كبيرة مثل الأعوام الماضية، ودرجات الحرارة ما زالت حول المعدلات الطبيعية، لكن اليوم درجة الحرارة أعلى من المعدل بحوالي درجة أو درجتين فقط، وتصل اليوم درجة الحرارة العظمى على القاهرة إلى 37 درجة مئوية.

وأضافت شاكر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه لا توجد موجات حارة تشهدها معظم أنحاء الجمهورية خلال هذه الفترة، لكن نسبة الرطوبة مرتفعة بشكل كبير مما يزود شعورنا بدرجات الحرارة وتصل حوالي 85% بالنسبة للوجه البحري والقاهرة، وحوالي 90% للسواحل الشمالية، مما يزيد الاحساس بدرجات الحرارة، وتؤدي أيضا لتكون الشبورة المائية الخفيفة في الصباح الباكر وخاصة على الطرق الزراعية.

وتابعت، أن الطقس غدا سيشهد انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة لتعود إلى 36 درجة، وبعد غد ستعود إلى 35 درجة لتقترب من المعدل الطبيعي لهذا الوقت من العام، مؤكدة أننا ما زلنا في فصل الصيف ومتبقي على فصل الخريف حوالي شهر تقريبا، وخلال هذا الشهر سيكون هناك اختلافا في درجات الحرارة ونسب الرطوبة لأنها هي التي تزود إحساسنا بدرجات الحرارة.

واستكملت، أنه مع نهاية شهر أغسطس وبداية شهر سبتمبر تبدأ نسب الرطوبة في التحسن ومن الممكن أن تقل، ولكن حتى الآن ما زالت نسب الرطوبة مرتفعة وهي التي تؤثر على إحساسنا بدرجات الحرارة، مشيرة إلى أنه لا يوجد أي موجات حارة في الفترة القادمة وسيكون هناك انخفاضا في الحرارة.