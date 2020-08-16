"الأسقفية" تنظم تدريبا لمعلمي "الاحتياجات الخاصة" لخدمة أطفال التوحد

استضاف مركز المنارة لخدمة ذوي القدرات الخاصة التابع للكنيسة الأسقفية في مصر، تدريبًا لمعلمي ذوي الاحتياجات الخاصة بمقره في مدينة منوف بمحافظة المنوفية.

قدمت التدريب سارة وجيه خبيرة التربية الخاصة، إذ جرى تأهيل معلمي المركز للتعامل مع الأطفال المصابين بالتوحد في مجالات الإدراك الحسي والتقليد والحركة الكبرى والحركة الدقيقة، وتآزر العين والمهارات المعرفية العملية واللفظية والعناية بالذات على أن يستمر التدريب طوال الأسبوع الجاري.

ويعد مركز المنارة لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة هو مركز تابع لإقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية بمصر وشمال أفريقيا تأسس سنة 2003؛ لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم خدمات تأهيل وتعليم لهم بعدما لاحظت الكنيسة نقص هذه الخدمات في مدينة منوف بمحافظة المنوفية.