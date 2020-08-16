مصادر: المشيشي يعتزم إبقاء 6 وزراء من حكومة الفخفاخ في تونس

قالت مصادر تونسية، إن رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي، يعتزم إبقاء بعض وزراء الحكومة الحالية في تشكيلته الحكومية المرتقبة، موضحة: ينوي هشام المشيشي تعيين 5 أو 6 وزراء من حكومة إلياس الفخفاخ لأنهم مستقلون ويتمتعون بالكفاءة.

ومن المفترض أن ينتهي رئيس الحكومة المكلف من تشكيل حكومته في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، فيما تقترح عليه بعض الأحزاب السياسية، تكوين حكومة كفاءات مستقلة، وفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

كانت حركة النهضة رفضت تشكيل حكومة كفاءات من المستقلين، فيما أشارت تقارير صحفية إلى أن الحركة منقسمة داخليا إزاء مسألة الموقف من حكومة المشيشي المقبلة.

وتشهد النهضة، انقساما بين فريق مدافع عن حكومة المستقلين، لأن المشاركة في الحكومة المقبلة ستكون محفوفة بالخطر نظرا إلى قوة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

ورأى فريق آخر أن ضمان موطئ قدم في الحكومة والسلطة أمر ضروري حتى لا تخرج الحركة خاوية الوفاض من النهضة، وتخسر الحركة قدرتها على توظيف أنصارها في المناصب وتعزيز مواقعهم.