تفاصيل سحب الثقة من رئيس وزراء تونس إلياس الفخفاخ وحكومته

طلب رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد، من رئيس الوزراء إلياس الفخفاخ وحكومته تقديم استقالتهم، بحسب وسائل إعلام تونسية.

وتم إيداع لائحة سحب الثقة من رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ بـ105 أصوات.

وتضمنت لائحة سحب الثقة 105 إمضاءات لكل من كتلة النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة والمستقبل والنواب المستقلين، وفق اذاعة شمس اف ام التونسية.

وردا على دعوة "النهضة" التي يتزعمها رئيس البرلمان راشد الغنوشي، لإجراء ما وصفه "بالحوار من أجل تشكيل حكومة جديدة"، أعلن رئيس الوزراء التونسي إلياس الفخفاخ، الاثنين، إنه سيجري تعديلا على حكومته.

وأكد رئيس الحكومة التونسية، أن دعوة "النهضة" إلى تشكيل حكومة جديدة، تعتبر انتهاكا صارخا للعقد السياسي الذي يجمعها مع مكونات الائتلاف الحكومي.

ورفض الرئيس التونسي قيس سعيّد، الاثنين، فتح باب التشاور مع أي قوى سياسية لتشكيل حكومة جديدة، إلا في حالتين فقط، هما استقالة الحكومة الحالية أو توجيه "لائحة لوم" لها.

وعلّق سعيّد على دعوة الغنوشي لمشاورات حول حكومة جديدة، قائلا إن "هناك جهات تحاول أن تغالط الرأي العام بحديثها عن مشاورات بين رئيس الجمهورية ومجموعة أحزاب"، مجددا تأكيده بـ"تمسكه الكامل بالدستور"، وبأنه لن يقبل بأي مشاورات لتشكيل حكومة جديدة ما دامت الحكومة الحالية قائمة، وكاملة الصلاحيات.