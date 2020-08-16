مدير مشروع مودة: ورش لتأهيل الفتيات والشباب المقبل على الزواج

قالت الدكتورة راندا فارس مدير مشروع مودة للحفاظ على كيان الأسرة المصرية بوزارة التضامن، إن المشروع جاء بتكليف رسمي من الرئيس عبدالفتاح السيسي لوزارة التضامن، وذلك بسبب المؤشرات التي أظهرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الذي أوضح أن عام 2016 شهدت مصر 211 ألف حالة طلاق، وإذا تم مراجعة الأرقام لسنة 2000 كان عدد حالات الطلاق 65 ألف حالة، وهذه ظاهرة كان لابد للقيادة السياسية أن تفكر في حلها.

وأضافت فارس، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن 38% من حالات الطلاق تتم خلال السنوات الثلاث الأولى من الزواج، و15% خلال السنة الأولى، مشيرة إلى أننا لا نستهدف الفتيات فقط ولكن الشباب أيضا، ونعمل داخل الجامعات المصرية، وتم تدريب 90 ألف طالب وطالبة خلال الفترة الماضية.

وتابعت، أننا نعمل مع وزارتي الدفاع والداخلية في معسكرات التجنيد وهناك 36 ألف مجند تم تدريبهم، ونعمل أيضا مع مكلفي الخدمة العامة وعددهم 12500 مكلف ومكلفة، وهذه الفئة تشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعي بشكل مباشر.

وأستكملت، أننا أطلقنا مبادرة في فبراير من هذا العام مع وزارة الشباب والرياضة، وتم تكوين شبكة من المتدربين على مستوي الجمهورية لكي نستطيع أن ندخل إلى الهيئات الشبابية، ونوفر تدريبات مودة لكل الشباب في كافة المناطق، مشيرة إلى أن تدريباتنا كلها يتم قياسها بشكل علمي ولا نقوم بالتدريب فقط ولكن تم عمل اختبارات قبل وبعد التدريب.