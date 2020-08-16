التضامن: مليون ونصف مليون متردد على منصة مودّة للحد من معدلات الطلاق

قال عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، المشرف على مشروع "مودّة"، إن البرنامج نجح فى الوصول إلى قاعدة كبيرة من الشباب خلال الفترة الماضية، حيث يسعى إلى الحفاظ على كيان الأسرة ودعم الشباب المقبل على الزواج ومدّهم بالخبرات والمعارف اللازمة.

وأكد عثمان، في تصريحات، أن معدل التردد على منصات مودّة الإلكترونية لتثقيف الشباب المقبل على الزواج بلغ مليونًا و500 ألف شاب وفتاة، سجل منهم 140 ألفًا بنسبة 10% من المترددين على المنصة بهدف تقديم الإرشاد الأسري وفضّ المنازعات للتقليل من معدلات الطلاق .

وأوضح أنه جرى إطلاق برنامج تدريبي للمشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودّة"؛ لتأهيل الفتيات المقبلات على الزواج في مرحلة الخطوبة في أربع محافظات وهي: "الإسكندرية - القاهرة - الجيزة - الفيوم"؛ لاستهداف أكثر من 200 شاب وفتاة.

وأكدت راندا فارس، مدير مشروع مودّة، أن الوزارة ستعاود العمل مع وزارة الشباب والرياضة لتدريب 1800 شاب وفتاة على مستوى 15 محافظة، بدءًا من اليوم الموافق 16 أغسطس الجاري، لتأهيل الشباب المصري المقبل على الزواج من الجنسين، وإعدادهم لبدء حياة زوجية ناجحة، والتأكيد على التأهيل النفسي والاجتماعي والشرعي لطرفي العلاقة، لبناء شراكة تقوم على الحب والاحترام والمسؤولية، والتوعية بالشروط الواجب توافرها لبدء أولى خطوات الحياة الزوجية، كما يجرى تثقيف الشباب المقبل على الزواج، من خلال عرض نماذج ناجحة في الحياة العملية والأسرية.

وأشارت إلى أن المشروع يستهدف الفئة العمرية من 18 إلى 25 عامًا من طلبة الجامعات والمعاهد والمجندين بوزارتي الدفاع والداخلية ومكلَّفي الخدمة العامة.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع معدلات الطلاق في مارس 11.8 إشهار إطلاق مقارنة بـ18.9 إشهار في مارس 2019.