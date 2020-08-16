مدبولي: "افتكروا الطرق كانت عاملة إزاي عشان تعرفوا إحنا وصلنا لإيه"

هنأ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، الرئيس عبدالفتاح السيسي والمصريين بالعام الهجري الجديد، داعيا الله أن يحمل العام الجديد الخير لمصر والعالم الإسلامي.

وأضاف مدبولي، خلال افتتاح الرئيس السيسي المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق وعدد من المشروعات القومية بمجال النقل: "افتكروا الطرق كانت عاملة إزاي عشان تعرفوا إحنا وصلنا لإيه"، مشيرا إلى أن شرايين التنمية تكون عن طريق مشروعات النقل حيث إن هناك نحو 1250 نسمة في كل كيلومتر مربع، قبل مشروعات التنمية، وكان لا بد من محاور نقل رئيسية من الشمال للجنوب.

وأكد مدبولي أن خريطة التنمية لقطاع النقل كانت مصممة لعام 2052 ومرحلتها الأولى كانت 2027، لكن خلال سنوات قليلة جدا سيكتمل كل هذا المخطط من شبكات طرق وخدمات طويلة جدا، وكل المشروعات تحدث بأسرع وقت وبأقل تكلفة وبجودة عالية، موضحا أنه جرى إضافة أكثر من 7000 كيلو متر طرق جديدة لشبكة الطرق القومية في مصر.

وأعلن السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيفتتح، اليوم، المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، ويضع حجر الأساس لمحطة عدلي منصور التبادلية، التي تعد إحدى المحطات المركزية الكبرى؛ لربط العاصمة الإدارية الجديدة بكل مدن ومحافظات الجمهورية.

وتضم المحطة مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا وتربط ما بين شبكة خطوط 5 وسائل نقل مختلفة على مستوى الجمهورية متمثلة في الخط الثالث لمترو الأنفاق، ومسار القطار الكهربائي، ومحطة للسكك الحديدية ومحطة للسوبرجيت، إضافة إلى الأتوبيس السريع BRT والأتوبيس الترددي.