رشوان: الرئيس السيسي يعمل على تغيير الجغرافيا السياسية في مصر  

قال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، إن الإعلام مسؤول مسؤولية كبيرة عن توعية المواطن في مختلف المجالات وخاصة التوعية بمخاطر حروب الجيل الرابع والخامس، متابعا: "الرئيس السيسي يعمل على تغيير الجغرافيا السياسية في مصر".

وأضاف "رشوان" خلال لقاء ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، "علينا مواجهة حروب الجيل الرابع والخامس بمزيد من العمل"، موضحا أن حروب الجيل الرابع والخامس ذات طابع دائم وعلى الدولة توعية المواطن بمخاطر الحروب وكيفية مواجهتها لأنه لا جبهة لها لأنها متواجدة على السوشيال ميديا فقط.

وأوضح أن مصر تتعرض لحروب من الجيل الرابع والخامس، لافتا إلى أن المجتمع المصري كان يعيش حالة من التعبئة من الفترة بين 67 إلى 73 وهذا طبيعي في الحروب التقليدية، واستراتيجية الدولة في حروب الجيل الرابع والخامس مختلفة تسير بالتوازي في مواجهة المخاطر والاستمرار في البناء، مؤكدا أن اندفاع البلد للأمام هو السبيل الرئيسي للتصدي لحروب الجيل الرابع والخامس.