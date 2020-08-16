عاجل.. السيسي يصل مقر حفل افتتاح عدد من المشروعات القومية

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي مقر حفل افتتاح عدد من المشروعات القومية بمجال النقل، أبرزها مترو الأنفاق، وذلك حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل لها.

وكان السفير بسام راضي قد أعلن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيفتتح اليوم المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق ويضع حجر الأساس لمحطة عدلي منصور التبادلية التي تعد إحدي المحطات المركزية الكبري لربط العاصمة الإدارية الجديدة بكافة مدن ومحافظات الجمهورية.

وتضم المحطة مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية إستثمارية على مساحة 15 فدانًا وتربط ما بين شبكة خطوط خمس وسائل نقل مختلفة علي مستوي الجمهورية متمثلة في الخط الثالث لمترو الأنفاق ومسار القطار الكهربائي ومحطة للسكك الحديدية ومحطة للسوبرجيت بالإضافة إلى الأتوبيس السريع BRT والاتوبيس الترددي.