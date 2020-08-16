بطريرك الكاثوليك يفتتح مبنى الخدمات الكنسية بمصر الجديدة

احتفل الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، بصلاة القداس الإلهي، بعيد انتقال السيدة العذراء، وذلك بكنيسة قلب يسوع بمصر الجديدة.

شارك في الصلاة والاحتفال، صاحب الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، والقمص فرنسيس نوير، والأب جورج سامي رعاة الكنيسة، والقمص بيشوي فوزي راعي كنيسة السيدة العذراء بالقللي والوكيل البطريركي بالقاهرة.

شارك أيضًا الراهب مكسيملين رئيس الرهبنة البندكتية، وعمانوئيل صبحي الراهب البندكتي، بالإضافة إلى بعض شمامسة الكلية الإكليريكية، وخورس شمامسة الكنيسة، وبعض الراهبات، وشعب الرعية.

وعقب الصلاة، عزفت المجموعة الكشفية بالكنيسة المارش الكشفي، ثم افتتح البطريرك مبني الخدمات الكنسية بالرعية.

وألقي القمص فرنسيس كلمة، شكر فيها البطريرك، والأنبا باخوم علي تشجيعهم الدائم لهذا المشروع، وعلي حضورهم، ثم شرح الآليات التي بني عليها هذا الصرح الكبير.

كما تم عرض فيلم وثائقي قصير عن مراحل بناء مبني الخدمات، وألقي البطريرك كلمة عبر فيها عن مدي امتنانه لكل من خدم من أجل إنجاز هذه المشروع الرعوي، مشيرًا أن هذا الصرح يخدم كل الإيبارشية البطريركية.