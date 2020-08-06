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بطريرك الكاثوليك يترأس قداس السيامة الرسائلية للشماس ماهر أبادير

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مصطفى رحومة:
09:47 ص | الخميس 06 أغسطس 2020
جانب من الرسامة

جانب من الرسامة

ترأس الأنبا إبراهيم إسحاق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، قداس السيامة الرسائلية للشماس ماهر أبادير، بالمقر البطريركي بكوبري القبة.

وذكرت الكنيسة الكاثوليكية في مصر، أنّه شارك البطريرك في الصلاة والاحتفال، الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، والأب أنطونيوس سماحة، والأب جورج سليمان، وأسرة الشماس المرتسم.

وأضافت الكنيسة، أنّ البطريرك شجع الشماس على التفاني في الخدمة المقدسة.

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