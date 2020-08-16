مدبولي: لم نعد الأعلى بحوادث الطرق بفضل المشروعات القومية خلال 6 سنوات

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن أحد الجرائد نشرت يوم 26/2010 أن مصر هي الأولى عالميا في حوادث الطرق، وعام 2013 قالت منظمة الصحة العالمية إن مصر أعلى دولة في الشرق الأوسط بنسبة حوادث الطرق، مشيرا إلى أن التعبئة العامة والإحصاء أكدت أن عدد المتوفيين في حوادث الطرق تجاوز 7115 في عام 2011، وأن سوء حالة الطرق كانت أكثر أسباب الحوادث.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته بحفل افتتاح الرئيس السيسي المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق وعدد من المشروعات القومية بمجال النقل، أن مصر لم تعد الأعلى في حوادث الطرق بفضل المشروعات القومية التي حدثت خلال 6 سنوات، وذلك بعد توجيهات الرئيس السيسي للحكومة بالإسراع في تنفيذ الخطة الشاملة لكل قطاعات النقل؛ لتكون بمثابة شرايين التنمية المستدامة لكل الدولة المصرية.

وأشار إلى أن إجمالي الاستثمارات التي جرى تنفيذها، والتي يجرى تنفيذها على الأرض في مجال النقل تقترب من ترليون جنيه مصري، "950 مليار جنيه" تحديدا، ومؤكدا صرف 424 مليار بالفعل، وجارٍ تنفيذ مشروعات أخرى تتجاوز 526 مليار جنيه.

وأعلن السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيفتتح، اليوم، المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، ويضع حجر الأساس لمحطة عدلي منصور التبادلية، التي تعد إحدى المحطات المركزية الكبرى؛ لربط العاصمة الإدارية الجديدة بكل مدن ومحافظات الجمهورية.

وتضم المحطة مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا وتربط ما بين شبكة خطوط 5 وسائل نقل مختلفة على مستوى الجمهورية متمثلة في الخط الثالث لمترو الأنفاق، ومسار القطار الكهربائي، ومحطة للسكك الحديدية ومحطة للسوبرجيت، إضافة إلى الأتوبيس السريع BRT والأتوبيس الترددي.