إصابة أمين شرطة قفز من قطار اصطدم بتروسيكل في قنا

أعلن مرفق إسعاف قنا، إصابة أمين شرطة بعد أن قفز من القطار عقب وقوع حادث تصادم قطار بتروسيكل، متجها من الأقصر إلى الإسكندرية، اليوم الأحد، ما تسبب في تأخر حركة القطارات، دون حدوث أي خسائر بشرية، وتعطل حركة القطارات لمدة نصف ساعة بمركز دشنا.

تلقت غرفة عمليات النجدة، إخطارًا يفيد وقوع حادث تصادم في القطار رقم 157 مميز، القادم من الأقصر متجهًا إلى الإسكندرية، بالقرب من قرية العقبة بمركز دشنا ما تسبب في حدوث عطل بالجرار، وإصابة "جاد.ش.ر" 40 عاماً.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لإصلاح العطل الذي تسبب في إيقاف حركة القطارات لمدة نصف ساعة.