عاجل.. مدبولي: التكنولوجيا الحديثة تستحوذ على 50% من الإنفاق المستقبلي

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنَّ قيمة الاستثمارات المنفذة في مجال النقل حتى الآن 424 مليار جنيه مقسمة ما بين طرق وكباري ومشروعات طرق داخلية وأنفاق هيئة قناة السويس، مؤكّدًا أنَّ الخطط التي يتمّ تنفيذها على الأرض وتصل تكلفتها لـ526 مليار جنيه، تبدأ بمترو الأنفاق والتكنولوجيا الحديثة وتطوير قطاع النقل، وتستحوذ على 50% من الإنفاق المستقبلي.

وأضاف "مدبولي، خلال كلمته بحفل افتتاح الرئيس السيسي المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق وعدد من المشروعات القومية بمجال النقل، أنَّه جار تنفيذ 7 آلاف كيلو من الطرق السريعة بالكامل و4500 كليو بالفعل تمّ تنفيذها، إضافة لتنفيذ 5 آلاف كليو ازدواج ورفع كفاءة.

وأشار "مدبولي"، إلى أنَّه قبل 2014 كان متوسط تنفيذ الطرق بمصر 270 كيلو سنويًا واليوم 1150 كيلو سنويًا يتمّ تنفيذهم بشبكات الطرق، ضاربًا المثل بطريق هضبة الجلالة والدائري الأوسطي ومحور ديروط الفرافرة وطريق هضبة أسيوط الغربية، وتطوير شبكة الطرق الشريعة التي كانت موجودة مثل طريق السويس الذي تمّ تطويره، "شبكة من الطرق فاقت طرق العالم في التخطيط والتنفيذ".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، عددًا من المشروعات القومية، أبرزها المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، كما يضع حجر أساس محطة عدلي منصور التبادلية، التي تعد إحدى المحطات المركزية الكبرى لربط العاصمة الإدارية الجديدة بكل مدن ومحافظات الجمهورية، وفق ما ذكره السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

وتضم محطة عدلي منصور التبادلية مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا، وتربط ما بين شبكة خطوط 5 وسائل نقل مختلفة على مستوى الجمهورية متمثلة في الخط الثالث لمترو الأنفاق، ومسار القطار الكهربائي، ومحطة للسكك الحديدية ومحطة للسوبرجيت، إضافة إلى الأتوبيس السريع BRT"" والأتوبيس الترددي.