مدبولي: الخط الأول للمترو يحتاج إلى أكثر من 22 مليار جنيه لرفع كفاءته

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنَّ الدولة تستثمر نحو تريليون جنيه في مشروعات النقل، موضحًا أنَّه "لكي يتمّ الحفاظ على هذه المشروعات يجب ان توجد منظومة متكاملة للصيانة والتجديد الدوري لكل هذه الاستثمارات التي جرى ضخها".

مدبولي: لا نريد تكرار أخطاء انعدام الرؤية حول إدارة وصيانة المشروعات.. حتى نضمن استدامتها

وأضاف "مدبولي"، خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق: "لا نريد نفس الأخطاء التي كانت موجودة سابقًا، بشأن عدم وجود رؤية لإدارة وصيانة المشروعات وذلك لكي نضمن استدامة هذه المشروعات".

وواصل رئيس الوزراء: "لكي نرفع كفاءة الخط الأول لمترو الأنفاق فإننا سنتجاوز تكلفة قدرها 22 مليار جنيه".

مدبولي: الحفاظ على الاستثمارات يسلتزم تسعيرًا جيدًا للخدمة يغطي التكلفة الحقيقية وليس تكلفة التشغيل فقط

وأردف: "من المهم جدًا أن نعي أن الحفاظ على هذه الاستثمارات يسلتزم تسعيرًا جيدًا للخدمة يغطي التكلفة الحقيقية وليس تكلفة التشغيل فقط، مثل تكلفة الصيانة والعمرات الجسيمة، لكي تعيش هذه القطاعات عمرًا طويلًا، ولكي ننفذ المزيد والمزيد من هذه المشروعات في المرحلة المقبلة".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، عددًا من المشروعات القومية، أبرزها المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، كما يضع حجر أساس محطة عدلي منصور التبادلية، التي تعد إحدى المحطات المركزية الكبرى لربط العاصمة الإدارية الجديدة بكل مدن ومحافظات الجمهورية، وفق ما ذكره السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

وتضم محطة عدلي منصور التبادلية مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا، وتربط ما بين شبكة خطوط 5 وسائل نقل مختلفة على مستوى الجمهورية متمثلة في الخط الثالث لمترو الأنفاق، ومسار القطار الكهربائي، ومحطة للسكك الحديدية ومحطة للسوبرجيت، إضافة إلى الأتوبيس السريع BRT"" والأتوبيس الترددي.