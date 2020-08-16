طرح Lucid Air"" الكهربائية المنافس الأقوى لسيارات "تسلا" قريبا

أزاحت الشركة الأمريكية "لوسيد موتورز" المصنعة للسيارات الكهربائية، الستار عن أيقونتها "Lucid Air" المنافس القوى لسيارات تسلا الكهربائية، حيث كشفت الشركة من خلال فيديو نشرته عبر قناتها الرسمية علي موقع الفيديوهات يوتيوب عن اقترابها من وضع اللمسات الأخيرة على السيارة الجديدة.

تعد سيارة "Lucid Air" ضمن فئة السيارات السيدان، والتي من المقرر أن يتم طرحها خلال شهر أبريل في معرض نيويورك للسيارات بداية العام المقبل 2021، بنطاق مدى السير يصل إلى 517 ميل، مسافة 832 كيلومتر تقريبا بالشحنة الواحدة للبطارية، وبسرعة قصوى تصل إلى 200 ميل في الساعة، كما ستتمتع السيارة الجديدة للشركة الناشئة منذ عام 2007 والتي تهتم حاليًا بتوريد البطاريات لسيارات سباق "فورميلا 1" بمقصورة داخلية فسيحة وفاخرة ستتم تغطيتها بمظلة زجاجية.

وحسب ما ذكره موقع "روسيا اليوم" حاول المصممون جمع العديد من المواصفات في السيارة الجديدة، ليتم طرحها بشكل أنيق وعصري ومريح بنفس الوقت، حيث تم العمل علي تصميم الهيكل ليكون انسيابيا بشكل كبير لضمان احتكاك أقل مع الهواء وتوفير استهلاك الطاقة وزيادة السرعة أثناء الحركة، كما صمموا القمرة من الداخل لتكون واسعة كما في السيارات الفاخرة.

من المتوقع أن تقدم Air محركات كهربائية مفردة ومزدوجة، حيث يوفر الأول الدفع بالعجلات الخلفية والأخير يوفر الدفع بجميع العجلات، وبقوة ألف حصان، وستكون السيارة الجديدة قادرة على التسارع من صفر إلى 60 ميل في الساعة في أقل من 2.5 ثانية، وأشارت الشركة إلى إن الطرز ذات الأسعار المعقولة سيكون لها نطاق قيادة أقصر يبلغ حوالي 315 ميلا.