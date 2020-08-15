وزير قطاع الأعمال: استكمال دراسات تفصيلية لتصنيع السيارات الكهربائية بمصر

قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن مصر لجأت لأكبر ثاني شركة صينية، وتم الاتفاق على تصنيع إحدى السيارات الكهربائية وبظهور الوباء توقف الأمر حتى عاد الحديث مرة أخرى في شهر يونيو الماضي، وحاليا يتم استكمال الدراسات التفصيلية، ونسعى إلى توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر.

وأضاف "توفيق" خلال مداخلة له عبر "سكاي بي" ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن مصر تتوقع إنهاء تطوير مصنع النصر السيارات في 10 أشهر وسيتم بدء التشغيل التجريبي في أول العام الماضي، موضحا أن مصر كانت تستورد ما يقرب الـ160 ألف عربية مستوردة، والإنتاج المحلي في حدود 60 ألف سيارة، وبدأنا في اختيار موديل واحد وسيتم إنتاج 25 ألف سيارة منه سيكون نصفهم للسيارات التاكسي.

وأكد أنه حاليا يتم بحث الأمر مع وزارة المالية وسيتم توفير دعم للأشخاص الذين يحتاجوا تلك السيارة، وهناك برنامج لاستبدال التاكسي القديم بالتاكسي الكهربائي، وتم دراسة كل العناصر بمساعدة رئيس الوزراء وسيتم الإعلان عن المصنع والمحفزات قريبا، مشيرا إلى أن بطارية وموتور تلك السيارة يمثلان 50% من إجمالي السيارة، وهو الذي سيتم تصنيعه في مصر، وسنوفر محطات لشحن السيارات الكهرباء بالقاهرة الكبرى وعدد من المحافظات.