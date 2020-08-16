خدمات أوروبية وصيانة للقطارات.. تفاصيل إدارة شركة فرنسية للخط الثالث للمترو

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، 6 محطات جديدة بالخط الثالث للمترو بمصر الجديدة، وهي " النزهة - قباء - الهايكستب - هشام بركات - عمر بن الخطاب - عدلي منصور"، حيث ستنطلق أولى رحلات مترو عدلي منصور عقب وضع الرئيس حجر أساس المحطة.

وأسندت وزارة النقل والممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، بعد موافقة مجلس الوزراء، إدارة الخط الثالث للمترو لشركة فرنسية عالمية متخصصة في إدارة مترو الأنفاق في العديد من عواصم العالم.

وترصد "الوطن" فى 8 معلومات تفاصيل إدارة شركة RATP الفرنسية للخط الثالث للمترو بمصر الجديدة.. كالتالي:

1- شركة RATP الفرنسية العالمية متخصصة في إدارة المترو بالعديد من العواصم الأوروبية مثل لندن وباريس.

2- الشركة ستتولى إدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث للمترو بمصر الجديدة.

3- 15 عاما مدة إدارة الشركة الفرنسية للخط الثالث للمترو، قابلة للتجديد.

4- الشركة لن تتدخل في تحديد سعر تذكرة الخط الثالث.

5- الدولة المصرية ستظل هي المسؤولة الوحيدة عن تحديد سعر التذكرة، وذلك ضمن البعد الاجتماعي والمسؤولية التي تتحملها تجاه المواطنين.

6- الشركة ستدير الخط الثالث للمترو وصيانته بمقابل مبلغ مالي ثابت شهريا أو سنويا حسب اتفاقية العقد المبرم بين القومية للأنفاق والشركة الفرنسية.

7- الشركة الفرنسية ستعمل على تقديم خدمات أوروبية حديثة لجمهور الركاب.

8- سيتم تحصيل إيرادات تشغيل الخط الثالث للمترو وستوردها الشركة الفرنسية للهيئة القومية للأنفاق كاملة.