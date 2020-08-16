شاهده السيسي.. تفاصيل الفيلم التسجيلي "بريق وطن" لإنجازات النقل

شاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلمًا تسجيليًا بعنوان "بريق وطن" من إعداد الشؤون المعنوية للقوات المسلحة عن أبرز الأعمال الإنشائية وهندسية للمرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق.

وتضمن الفيديو شرحًا لأبرز المشروعات في مجال النقل في القاهرة والمحافظات، إذ جرى افتتاح الخط الأول من مترو الأنفاق في عام 1987 بطول 44 كم و35 محطة، تلاها ميلاد الخط الثاني في عام 1996 بطول 21.5 كم و20 محطة.

وشرح الفيلم التسجيلي، أنَّه لربط المدن الجديدة بشبكة مترو الأنفاق سيجرى حاليًا تنفيذ العديد من المشروعات منها القطار الكهربائي على مرحلتين الأولى "عدلي منصور - العاشر من رمضان - العاصمة الادارية الجديدة" بطول 70 كم و12 محطة، المرحلة الثانية "العاشر 2 والامتداد للعاصمة الإدارية حتى المدينة الرياضية" بطول 20 كم و4 محطات.

كما يجرى حاليًا تنفيذ مونوريل "العاصمة الإدارية – استاد القاهرة" بطول 54 كم و22 محطة، وتنفيذ مونوريل "6 أكتوبر – وادي النيل" بالمهندسين بطول 42 كم و12 محطة، كما أن القطار السريع سيربط عدد من المحافظات وهي العين السخنة مرورًا بالعاصمة الإدارية الجديدة وحتى مدينة 6 أكتوبر ومدينة برج العرب والإسكندرية وينتهي بالعلمين الجديدة بطول 486 كم بواقع 12 محطة.

كما يجرى حاليًا طرح أعمال تنفيذ خط مترو أبو قير وتطوير ترام الرمل، ودراسة تنفيذ قطار كهربائي يربط دمياط والمنصورة الجديدة مرورًا بدمياط الجديدة.

واستعرض الفيلم التسجيلي مراحل تنفيذ الخط الثالث لمترو الأنفاق، إضافة للمرحلة الثالثة الجاري تنفيذها "العتبة - كيت كات - إمبابة - جامعة القاهرة"، بطول 17.7 كم بواقع 15 محطة.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، عددًا من المشروعات القومية، أبرزها المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، كما يضع حجر أساس محطة عدلي منصور التبادلية، التي تعد إحدى المحطات المركزية الكبرى لربط العاصمة الإدارية الجديدة بكل مدن ومحافظات الجمهورية، وفق ما ذكره السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

وتضم محطة عدلي منصور التبادلية مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا، وتربط ما بين شبكة خطوط 5 وسائل نقل مختلفة على مستوى الجمهورية متمثلة في الخط الثالث لمترو الأنفاق، ومسار القطار الكهربائي، ومحطة للسكك الحديدية ومحطة للسوبرجيت، إضافة إلى الأتوبيس السريع BRT"" والأتوبيس الترددي.