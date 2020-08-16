11 معلومة عن وكيل كلية اللاهوت الجديد المسؤول عن إعداد قساوسة الكنيسة

تولى الأنبا ميخائيل، أسقف حدائق القبة والوايلي ومنشية الصدر وتوابعها، للأقباط الأرثوذكس، مسئولية وكالة الكلية الإكليريكية اللاهوتية بالأنبا رويس التي يقع مقرها بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بناءا على تكليف من البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وذلك لمدة 3 سنوات، خلفا للأنبا مقار أسقف الشرقية.

والأنبا ميخائيل:

- ولد في 2 أكتوبر 1967م في ملوي بمحافظة المنيا باسم "إرميا إسحق ثابت".

- حاصل على البكالوريوس من كلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا عام 2000م.

- دخل دير السيدة العذراء المحرق بمركز القوصية في أسيوط يوم 19 مارس 2002م.

- ترهبن في دير المحرق في 11 يوليو 2003م باسم "بولس المحرقي".

- كان مسؤولا عن مباني الدير في فترة رهبنته، تم رسامته كاهنا في نوفمبر 2011م.

- خريج الكلية الإكليريكية بدير المحرق بتقدير جيد جدا.

- كان باحثًا بالدراسات العُليا بالكلية الإكليريكية بالأنبا رويس بقسم العلوم الإنسانية.

- خدم في أسقفية الخدمات العامة بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية من يناير 2017م.

- رسم أسقفا عاما لخدمة كنائس قطاع "حدائق القبة والوايلي ومنشية الصدر وتوابعها" في 25 نوفمبر 2018م.

- تم تكليفه بتولي وكالة الكلية الإكليريكية اللاهوتية بالأنبا رويس في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية في 2020م لمدة 3 سنوات، وهي الكلية المسئولة عن إعداد "قساوسة" الكنيسة.