الأنبا ميخائيل وكيلا لـ"إكليريكية العباسية" والبابا يلتقي هيئة التدريس

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، في المقر البابوي بالقاهرة، أعضاء هيئة التدريس بالكلية الإكليريكية بالأنبا رويس، الموجود مقرها بالكاتدرائية المرقسية في العباسية.

أعرب البابا، عن شكره للأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر ووكيل الكلية عن فترة إشرافه على الكلية، خلال السنوات الثلاث الماضية، كما أسندت مسؤولية وكالة الكلية إلى الأنبا ميخائيل الأسقف العام والمشرف على كنائس قطاع حدائق القبة.

وناقش البابا مع أعضاء هيئة التدريس، سبل تطوير الكلية والمناهج المستخدمة وأساليب التدريس المتبعة، وترقية العملية التعليمية، واستخدامات التكنولوجيا الحديثة، خاصة مع ظروف انتشار جائحة كورونا.