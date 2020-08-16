"الغسالة" يحصد 222 ألف جنيه خلال 24 ساعة

واصل فيلم "الغسالة" للمخرج عصام عبدالحميد، وبطولة هنا الزاهد وأحمد حاتم، تصدر إيرادات موسم أفلام العيد، بتحقيقه 221 آلاف و505 جنيهات، أمس، وفقًا لبيان صادر عن الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وحقق فيلم "الفلوس"، للمخرج سعيد الماروق، وبطولة تامر حسني وخالد الصاوي، 15 ألفًا و721 جنيهًا، فيما حصد فيلم "لص بغداد" للمخرج أحمد خالد موسى، وبطولة محمد إمام، 14 ألفا و322 جنيهًا، بينما تذيّل فيلم "بنات ثانوي" للمخرج محمود كامل، وبطولة محمد الشرنوبي وجميلة عوض، الإيرادات بـ666 جنيهًا.

يُذكر أن الحكومة أعادت تشغيل دور العرض السينمائي بـ25% من طاقتها الاستيعابية، في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.