جامعة طنطا تخصص 6 معامل لتسجيل رغبات الثانوية العامة

أنهت جامعة طنطا استعدادات استقبال طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة لها لتسجيل رغباتهم في مكتب التنسيق الإلكتروني ضمن المرحلة الأولى.

وقال الدكتور الرفاعي مبارك، نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون التعليم والطلاب، إن الجامعة وفرت 6 معامل حاسب آلي لتسجيل الطلاب رغباتهم، بإشراف مجموعة من الكوادر الفنية المؤهلة للتعامل مع الحاسب الآلي وموقع التنسيق، وذلك بمعامل نوادي تكنولوجيا المعلومات، ومعامل الحاسب الآلي بكليتيْ العلوم والصيدلة في المجمع الطبي.

وأكد أن الجامعة أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بمرحلة التنسيق الإلكتروني، وذلك وفقا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، ولن يسمح بدخول طالب بدون ارتداء كمامة وتوقيع الكشف عليه بجهاز قياس درجات الحرارة، مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وأن الـ 6 معامل تتوافر فيهم كافة الشروط الخاصة بمواجهة كورونا، وحرصت إدارة الجامعة على زيادة عدد المعامل منعا للتكدس.

وبين أن المعامل تستقبل طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة لها لتسجيل رغباتهم بمكتب التنسيق الإلكتروني في المرحلة الأولى، والتي ستبدأ السبت المقبل 22 أغسطس، وتستمر حتى يوم 26 من الشهر نفسه.