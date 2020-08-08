نائب رئيس جامعة طنطا يتفقد امتحانات الدراسات العليا بالتربية النوعية

تفقد الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون الدراسات العليا والبحوث، اليوم السبت، سير أعمال امتحانات الدراسات العليا بكلية التربية النوعية، مشيدًا بالتزام الكلية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والحفاظ على سلامة الطلاب.

وأكد الدكتور كمال عكاشة، خلال لقائه بالدكتور حمدي شعبان عميد كلية التربية النوعية، والدكتورة رانيا الإمام وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، على ضرورة استحداث الكلية لبرامج في الدراسات العليا - خاصة ومهنية - في كل التخصصات المختلفة، لتواكب سعي جامعة طنطا للتحول إلى جامعة ذكية من جامعات الجيل الرابع.