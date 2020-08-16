سفير مصر بجنوب السودان: مصر تفتح أبوابها دائما للأشقاء

قال محمد منصور قدح سفير مصر في دولة جنوب السودان، إن العلاقات المصرية مع جنوب السودان علاقات استراتيجية بطبيعتها وعلاقات أخوة وصداقة قائمة على الود والاحترام المتبادل والتضامن، وهي علاقات تاريخية ممتدة من وحدة وادي النيل ومتميزة على المستويات الرسمية والشعبية.

وأضاف قدح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عبدالكريم، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولي، أنه على المستوى الرسمي فإن القيادتين السياسيتين في البلدين يتواصلان بشكل مستمر، وأنهما حريصان على التنسيق بخصوص مختلف القضايا التي تهم البلدين سواء من خلال لقاءات أو اتصالات هاتفية، وأن آخر لقاء كان على مستوى القيادة السياسية في فبراير الماضي على هامش القمة الأفريقية ثم أعقبه اتصال هاتفي.

وتابع بأن هناك علاقات ممتدة في البلدين في مختلف المجالات القطاعية، وعلى المستوى الشعبي هناك علاقات متميزة وقوية جدا، ولدينا جالية جنوب سودانية كبيرة في مصر، وأن مصر دائما تفتح أبوابها للأشقاء في جنوب السودان.