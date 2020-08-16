صورة لرئيس الوزراء اليوناني مع المقاتلة "إف-16" تثير ذعر إعلام أردوغان

أثارت صورة حديثة لرئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس بجانب المقاتلة "إف-16" أثناء تفقده للقوات اليونانية ذعر وسائل الإعلام الموالية للنظام التركي برئاسة رجب طيب أردوغان، والتي وصفت سياسة اليونان بـ"استفزازية"، وفقًا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وقال موقع "سوزجو" التركي: تداولت وسائل الإعلام الموالية صورة حديثة لرئيس الوزراء اليوناني بجانب المقاتلة "إف-16" وهي محملة بالقنابل في القاعدة الجوية بجزيرة كرييت، تحت عنوان اليونان تواصل سياستها الاستفزازية ضد تركيا.

وشهدت هذه القاعدة مناورات عسكرية مشتركة بين السفن اليونانية والمقاتلة "رافال" التي أرسلتها فرنسا لدعم اليونان ضد تركيا بسبب انتهاكات الأخيرة في منطقة شرق المتوسط.

وبلغت التوترات بين اليونان وتركيا حدها بعد إبرام اليونان اتفاقية ترسيم حدود بحرية بينها وبين مصر عقب إعلان تركيا بدء سفينة المسح الزلزالي "أوروتش رئيس" أعمالها في شرقي المتوسط من 10 إلى 23 أغسطس الجاري، بمصاحبة 5 فرقاطات عسكرية؛ ما تسبب في توتر اليونان؛ خاصة أن المنطقة شهدت خلال اليوم نفسه احتكاكًا بين سفينة أوروتش رئيس وسفينة يونانية كانت تقوم بمناورات بحرية.

وكانت اليونان قد نددت بانتهاكات تركيا في المتوسط واجتمعت بوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي من أجل ردع الانتهاكات التركية، والحصول على الدعم الكافي في نزاعها ضد تركيا.

كما أعلن الجيش اليوناني حالة الطوارئ والتأهب القصوى في إنذار منه للاستعداد للحرب مع تركيا.

واجتمع وزير خارجية اليونان نيكوس دندياس، بنظيره الأمريكي، مايك بومبيو، والذي بدوره قدم كل الدعم لليونان في نزاعها ضد تركيا وأمر بإرسال قاعدة حربية من إيطاليا إلى شواطئ اليونان.