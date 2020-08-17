المهندسين العرب يناقش تداعيات كورونا على إدارة المياه فى الشرق الأوسط

تنظم لجنة الموارد المائية باتحاد المهندسين العرب، ندوة بعنوان "جائحة كورونا وندرة المياه فى الوطن العربي.. التداعيات والإجراءات الاحترازية"، صباح اليوم الاثنين، عبر الفيديوكونفرانس.

وأوضح الدكتور عادل الحديثى، الأمين العام لاتحاد المهندسين العرب، أن برنامج الندوة يتضمن مناقشة تداعيات أزمة كورونا على إدارة المياه فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأثار الاستجابة والتعافي والقدرة على الصمود.

ويتحدث عنها الدكتور أمجد المهدى المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالمعهد الدولي لإدارة المياه بمكتب القاهرة.

كما تناقش الندوة، بحسب بيان، ندرة المياه وجائحة كورونا ويتحدث عنها المهندس حيدر محى عبود الصائغ من جمهورية العراق بالإضافة عن مناقشة جائحة كورونا وتأثيرها على الأمن الغذائى فى المنطقة العربية ويتحدث عنها الدكتور عبد العزيز ابراهيم الاستاذ المتفرغ لاقتصاديات المياه بمعهد التخطيط القومى بمصر، وسيتم طرح قضية المياه فى زمن كوفيد 19 ويناقشها الدكتور حسين العطفى رئيس لجنة الموارد المائية.

وقال الدكتور عادل الحديثى، إن أزمة جائحة كورونا القت الضوء على مشكلة ندرة المياه في العالم العربي، وهي مشكلة مزمنة، تعانيها معظم الدول العربية ، وقد بذلت لحلها العديد من الجهود، ولكن المؤشرات تؤكد أن هذه الأزمة تستحكم مع مرور الوقت.

وتابع الحديثي بحسب البيان: حيث تقول إحصائيات الأمم المتحدة إن نحو 87 مليون شخص في المنطقة العربية يفتقرون إلى مياه الشرب في أماكن إقامتهم، وبالطبع فإن نقص المياه سبب رئيسي لسرعة تفشي كورونا، وتلقي هذه الأزمة بتأثيراتها السلبية الشديدة على إنتاج الغذاء في الدول العربية، ففي ظل نقص المياه المتاحة للشرب أصلاً، هناك نقص هائل في كميات المياه المتاحة للزراعة التي تعد المصدر الرئيسي لإنتاج الغذاء، ومن هنا، لذلك تعتمد الكثير من الدول العربية على الخارج لاستيراد مستلزماتها من الغذاء.

وأشار الحديثى إلى أن أزمة كورونا استوجبت استخدام المياه للوقاية من العدوى بهذا الفيروس الفتاك، فى ظل ندرة المياه، حيث أصبح الأمر معقد في المنطقة العربية، إذ يفتقر أكثر من 74 مليون شخص لمرافق غسل الأيدي.

كما أشار إلى وجود ملايين النازحين واللاجئين بالوطن العربى يفتقرون إلى خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية وشدد الحديثى، القضية تحتاج تكثيف الجهود وتفعيلها من أجل إيجاد حلول مستدامة لها من خلال الحفاظ على مصادر المياه الموجودة بالفعل وترشيد عملية الاستهلاك لوقف كميات المياه المهدورة، وكذلك إضافة مصادر جديدة، ومنها تحلية مياه البحار والمحيطات والاستفادة من المياه الجوفية.