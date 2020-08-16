نيابة الإسكندرية تحقق في غرق شخصين بترعة المحمودية "أحدهما مسجون هارب"

باشرت نيابة الرمل ثان في الإسكندرية، اليوم الأحد، التحقيق في واقعة غرق شخصين أسفل كوبري العوايد بترعة المحمودية شرقا، حيث تبين أن أحدهما حاول الهرب من الشرطة والآخر أراد إنقاذه من الغرق فلحق به.

بدأت الواقعة عندما تلقى قسم شرطة الرمل ثان، أمس، بلاغا من إدارة شرطة النجدة يفيد وجود غرقى بترعة المحمودية بمنطقة العوايد، وانتقل ضباط القسم وقوات الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ.

وأمر المستشار أشرف المغربي، المحامي العام لنيابات المنتزه، بتشريح الجثتين لمعرفة سبب الوفاة، وسؤال أفراد الحراسة والشهود، وتفريغ كاميرات المراقبة بموقع الحادث.

وتبين من الفحص أنه أثناء ترحيل مباحث السكة الحديد لـ 3 أشخاص صادر ضدهم أحكام قضائية إلى أقسام الشرطة، استغل أحدهما ويدعى "أ.ع.ال" 34 عاما، تهدئة سيارة الشرطة سرعتها أسفل كوبري العوايد وحاول الهرب.

وكشفت التحريات أن المتهم، الصادر ضده حكم بالحبس سنة في قضية مخدرات، تمكن من فك "الكلابش" الذي يجمعه بمتهم آخر، ودفع فرد الشرطة، وقفز من السيارة في مياه الترعة محاولا الهرب، رافضا محاولات الشرطة لإنقاذه بواسطة حبل.

وحاول شخصين من أهالي المنطقة إنقاذ المتهم من الغرق - دون معرفة تفاصيل الواقعة - فلقي أحدهما مصرعه ويدعى "إ.س" 35 عاما، سائق، مقيم عزبة خورشيد، وجرى إنقاذ الآخر.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة ثان الرمل، وجرى نقل الجثتين لمشرحة الإسعاف بكوم الدكة، وأجرت النيابة العامة معاينة لموقع الحادث.