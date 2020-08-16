السيسي: مش سايبين محافظة في مصر.. وشغالين على كل القطاعات

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على استعراض المهندس كامل الوزير وزير النقل لمحاور النيل، والعمل على تقليل المسافة الجانبية من 100 كم إلى 25 كم.

وقال السيسي، خلال افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق: "في متابعين كتير بيقولوا اوعوا تكونوا مهتمين فقط بالقاهرة والإسكندرية وبورسعيد والجيزة وسايبين باقي محافظات مصر".

وأضاف رئيس الجمهورية: "إحنا مش سايبين محافظة في مصر مش بنشتغل فيها، احنا شغالين في كل القطاعات".

وشدد الرئيس السيسي، على أنَّ مصر تعمل على تطوير الألف قرية الأكثر احتياجًا بمشروعات متكاملة، حيث يجرى استكمال فيها مياه الشرب والصرف الصحي والترع والمصارف والكهرباء.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، عددًا من المشروعات القومية، أبرزها المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، كما يضع حجر أساس محطة عدلي منصور التبادلية، التي تعد إحدى المحطات المركزية الكبرى لربط العاصمة الإدارية الجديدة بكل مدن ومحافظات الجمهورية، وفق ما ذكره السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

وتضم محطة عدلي منصور التبادلية مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا، وتربط ما بين شبكة خطوط 5 وسائل نقل مختلفة على مستوى الجمهورية متمثلة في الخط الثالث لمترو الأنفاق، ومسار القطار الكهربائي، ومحطة للسكك الحديدية ومحطة للسوبرجيت، إضافة إلى الأتوبيس السريع "BRT" والأتوبيس الترددي.