10 رسائل وجهها الرئيس السيسي للمواطنين أثناء افتتاح محطة عدلي منصور

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي عدة رسائل مهمة للمواطنين، خلال حديثه صباح اليوم، في أثناء افتتاحه عددًا من المشروعات القومية المرتبطة بالنقل والمواصلات، أبرزها المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق.

ونستعرض في السطور التالية أبرز الرسائل التي وجهها الرئيس عبدالفتاح السيسي للمواطنين، خلال حديثه صباح اليوم، في افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق:

- بداية من العام المقبل لن تكون هناك عربة أو جرار على السكة الحديد إلا ورُفع كفاءتها.

- لن نرفع أسعار القطارات إلا بعد أن تكون جديدة بالكامل.

- مليارات كثيرة تُضخ بكل القطاعات لتحسين حياة الناس في أقل وقت.

- الحكومة لم تترك محافظة في مصر.. وتعمل في كل القطاعات.

- التكاتف حكومة وشعبًا لمواجهة التحديات والتغلب عليها.

- لا تتهاونوا بانخفاض إصابات كورونا.. نريد الوصول إلى الصفر.

- حققنا نجاحًا كبيرًا في مواجهة كورونا بسبب تكاتف المواطنين.

- كورونا حساس.. تعاملوا بما يليق لأننا على أعتاب الشتاء.

- محور "بنها - المنصورة" يهدف لراحة الناس وتحسين التجارة.

- إنهاء ملف مخالفات البناء خلال 6 أشهر دون تهاون.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، عددًا من المشروعات القومية، أبرزها المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، ووضع حجر أساس محطة عدلي منصور التبادلية، التي تُعد إحدى المحطات المركزية الكبرى لربط العاصمة الإدارية الجديدة بكل مدن ومحافظات الجمهورية، وفق ما ذكره السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

وتضم محطة عدلي منصور التبادلية مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا، وتربط ما بين شبكة خطوط 5 وسائل نقل مختلفة على مستوى الجمهورية متمثلة في الخط الثالث لمترو الأنفاق، ومسار القطار الكهربائي، ومحطة للسكك الحديدية ومحطة للسوبرجيت، إضافة إلى الأوتوبيس السريع "BRT" والأوتوبيس الترددي.