السيسي: لن نرفع أسعار القطارات إلا بعد أن تكون جديدة بالكامل

أكّد الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنَّه لن يتمّ رفع أسعار القطارات، إلا بعد أن تكون جديدة بشكل كامل.

وأضاف السيسي، خلال افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق: "من السنة المقبلة مش هتكون في عربية أو جرار موجودة على السكة أو السكة نفسها إلا وتمّ رفع كفاءتها، وغير كدة مش هنقدر نطالبكم بزيادة تكلفة التشغيل".

الرئيس: من السنة الجاية مش هتكون في عربية أو جرار على السكة الحديد إلا وتمّ رفع كفاءتها

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، عددًا من المشروعات القومية، أبرزها المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، كما يضع حجر أساس محطة عدلي منصور التبادلية، التي تعد إحدى المحطات المركزية الكبرى لربط العاصمة الإدارية الجديدة بكل مدن ومحافظات الجمهورية، وفق ما ذكره السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

وتضم محطة عدلي منصور التبادلية مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا، وتربط ما بين شبكة خطوط 5 وسائل نقل مختلفة على مستوى الجمهورية متمثلة في الخط الثالث لمترو الأنفاق، ومسار القطار الكهربائي، ومحطة للسكك الحديدية ومحطة للسوبرجيت، إضافة إلى الأتوبيس السريع "BRT" والأتوبيس الترددي.