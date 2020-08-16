السيسي عن تطوير القطارات: اعمل المظبوط يا كامل.. وكل حاجة بتمنها

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنَّ مشروعات السكك الحديدية والمترو ممولة بقروض، مشيرًا إلى أنَّه لا أحد يطلب من المواطن سداد هذه القروض أو فوائدها.

الرئيس: مشروعات السكك الحديدية والمترو ممولة بقروض.. لكن لا أحد يطلب من المواطن سدادها

وأضاف السيسي، خلال افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق: "مش عاوزينكم تسددوا القروض دي أو فوائدها، نريد فقط الحفاظ على كفاءة هذا المرفق بأن يقدم للمواطن خدمة تليق به".

الرئيس: لما أعمل حاجة حديثة تريح المواطن وتساعده وتليق به "متقوليش بقى متغليش"

وأردف رئيس الجمهورية: "مش الناس كانت بتتحرك من غير اللي بنفتتحه النهاردة حتى لو بمعاناة وإنفاق أكبر، طب لما أعمل حاجة حديثة تريح المواطن وتساعده وتليق به، متقوليش بقى متغليش، التكلفة لازم تكون مظبوطة يا كامل عشان نقدر نعيش، كل حاجة بتمنها، جديد وقديم يا كامل".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، عددًا من المشروعات القومية، أبرزها المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، كما يضع حجر أساس محطة عدلي منصور التبادلية، التي تعد إحدى المحطات المركزية الكبرى لربط العاصمة الإدارية الجديدة بكل مدن ومحافظات الجمهورية، وفق ما ذكره السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

وتضم محطة عدلي منصور التبادلية مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا، وتربط ما بين شبكة خطوط 5 وسائل نقل مختلفة على مستوى الجمهورية متمثلة في الخط الثالث لمترو الأنفاق، ومسار القطار الكهربائي، ومحطة للسكك الحديدية ومحطة للسوبرجيت، إضافة إلى الأتوبيس السريع "BRT" والأتوبيس الترددي.