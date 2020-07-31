خطة النواب تنتهي من مناقشة مشروع قانون التخطيط منتصف أغسطس

تنتهي لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، من مناقشة مشروع قانون التخطيط العام والمقدم من الحكومة منتصف الشهر المقبل، تمهيدا لعرضه في الجلسات البرلمانية المتبقية من عمر دور الانعقاد الخامس.

وقال ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنّ اللجنة وجهت الدعوة للدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والإصلاح الإداري، لحضور الاجتماعات المتبقية لمناقشة المشروع، الذي يعد من القوانين المهمة لارتباطه بتنظيم عملية التخطيط داخل الدولة بين مختلف القطاعات.

وأضاف عمر، لـ"الوطن"، أنّ القانون يتضمن إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية، ما يعطي أهمية بالغة لصدور القانون قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، خاصة وأنّ المجلس الأعلى للتخطيط يختص بالتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية، لتحقيق رؤية مصر 2030، والاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014 والتطورات التى شهدها علم التخطيط.

وأوضح عمر أنّ القانون يساهم في معالجة أسباب تعثر المشروعات الممولة من الخزانة العامة، من خلال عدم إدراج أي مشروعات دون التأكد من توافر الأراضي اللازمة لتنفيذها وخلوها من أي نزاعات قضائية.