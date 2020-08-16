عاجل.. السيسي يفتتح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، واستقبل عدد من الشباب الرئيس السيسي في محطة هشام بركات، رافعين أعلام مصر.

وسمح الرئيس للمستشار عدلي منصور بإزاحة الستار عن المشروع.

وأعلن السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيفتتح، اليوم، المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، ويضع حجر الأساس لمحطة عدلي منصور التبادلية، التي تعد إحدى المحطات المركزية الكبرى؛ لربط العاصمة الإدارية الجديدة بكل مدن ومحافظات الجمهورية.

وتضم المحطة مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا وتربط ما بين شبكة خطوط 5 وسائل نقل مختلفة على مستوى الجمهورية متمثلة في الخط الثالث لمترو الأنفاق، ومسار القطار الكهربائي، ومحطة للسكك الحديدية ومحطة للسوبرجيت، إضافة إلى الأتوبيس السريع BRT والأتوبيس الترددي.