السكة الحديد: إنشاء محطة بشتيل لتخفيف الضغط على رمسيس والجيزة

أكد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، أن أعمال تنفيذ محطة بشتيل الجديدة تتم بصورة منتظمة، مشيرًا إلى أن هذه المحطة ستعمل على تخفيف الضغط على محطتي مصر برمسيس والجيزة، موضحاً أن هذه المحطة ستخدم قطارات الصعيد، وستعمل على تقديم خدمات مميزة لركاب الوجه القبلي.

وقال رسلان، في تصريحات لـ"الوطن"، إن محطة بشتيل ستكون عالمية مخصصة لقطارات الوجه القبلي أو الصعيد، وتكون شبه محطة انتهائية، لافتًا إلى أنها ستتضمن محطة رئيسية وورشة كاملة للجرارات والعربات، إضافة إلى حوش محطة يسع 5 سكك ومحطة طوالي للقطارات التي ستستمر إلى القاهرة والإسكندرية.

وأضاف رئيس السكة الحديد أن المحطة ستتضمن ورش القطارات الرئيسية ومركز صيانة شاملاً بها كنواة مركزية جديدة لمنظومة النقل العام بمصر، لافتًا إلى أنه تم اختيار هذا الموقع نظرًا لكون بشتيل منطقة مركزية تتوسط محطة سكك حديد رمسيس ومحطة الجيزة، وتتواجد في أول محافظة الجيزة كبوابة لصعيد مصر، كما أنها منطقة التقاء خطوط السكك الحديدية الرئيسية بمصر (السد العالي – الإسكندرية – المناشي).

وأوضح رسلان أن المنطقة تتميز بوجود وسائط نقل متعددة متصلة بالمنطقة تتمثل في (مترو الأنفاق – مونوريل 6 أكتوبر – خطوط الأتوبيسات – وسائل نقل جماعي)، كما تقع على 3 محاور رئيسية تُسهل نقل الحركة منها وإليها، وهي: (محور ترعة الزمر – محور شارع السودان – محور أحمد عرابي وشارع المطار).