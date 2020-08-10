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مصرع طفلة صدمها قطار أثناء عبورها شريط السكة الحديد بالمنيا

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اسلام فهمي
10:15 م | الإثنين 10 أغسطس 2020
قطار

قطار

لقيت طفلة بمركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا مصرعها، بعد أن صدمها قطار أثناء عبورها شريط السكة الحديد.

وتلقى اللواء محمود خليل مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية، يفيد بمصرع طفلة بمركز أبوقرقاص.

وعلي الفور انتقل المقدم علاء جلال رئيس فرع البحث الجنائي جنوب، لفحص البلاغ، حيث تبين مصرع الطفلة "رحمة يوسف، 6 سنوات"، حيث صدمها القطار أثناء عبورها شريط السكة الحديد، وبسؤال والدتها أكدت ما جاء بالتحريات.

تحرر محضر بالواقعة وجرى رفع آثار الحادث، وأخطرت النيابة والتي تولت التحقيق.

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