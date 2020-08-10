السكة الحديد: استخراج أول 1500 رخصة قيادة لسائقي الجرارات الجديدة

كشف المهندس سامى عبدالتواب، نائب رئيس هيئة السكة الحديد لقطاع المسافات، عن استخراج 1500 رخصة قيادة لسائقي الجرارات الأمريكية الجديدة، وذلك بهدف تقليل حوادث القطارات، لافتًا إلى أنه سيتم استخراج 10 آلاف رخصة لجميع العاملين بطوائف التشغيل والوظائف الحرجة خلال العامين المقبلين.

وقال "عبدالتواب" لـ"الوطن"، إنّ نظام الرخصة الجديد الذي تطبقه الهيئة لأول مرة في تاريخها يستهدف حماية أرواح الركاب والعاملين، وتحقيق مزيد من الانضباط في تشغيل القطارات، حيث يتضمن خضوع العاملين لمجموعة من الاختبارات، تشمل اجتيازه الدورة التدريبية الخاصة بالوظيفة التي يعمل بها في تشغيل القطارات، سواء كانت وظيفة مساعد أو سائق قطار أو كمسري، أو مراقب برج أو حركة أو تحويلات أو مناورات، وغيرها من الوظائف الحرجة والمؤثرة في تشغيل القطارات، بجانب اجتيازه الكشف الطبي واجتيازه الاختبارات نفسية.

ولفت نائب رئيس الهيئة إلى أنّ الرخصة الجديدة المستخرجة مماثلة لرخص السيارات، ومدون بها وظيفة العامل والمنطقة التي يعمل بها وتاريخ سريانها كما الحال في رخص السيارات، موضحًا أن التعرض لمخالفة تعليمات التشغيل والسلامة والأمان يعرض العامل لسحب الرخصة منه.

وذكر أنّ الهيئة تخطط لتطبيق هذا النظام على العاملين في تشغيل القطارات تباعًا، بحيث لا يستطيع العامل العمل دون حصوله على هذه الرخصة.

وأوضح نائب رئيس السكة الحديد، أنّ الرخصة التي يحصل عليها العامل صلاحيتها عام واحد فقط، وتُجدد شريطة اجتياز العامل للدورات التدريبية التنشيطية التي يحصل عليها العمال كل عام، مشيرًا إلى أن عدم اجتياز العامل للاختبارات التي تسبق تجديد الرخصة تحوله إلى وظيفة إدارية بالهيئة بعيدة عن العمل في تشغيل القطارات، كما أنّ الراسب في الاختبارات يمكنه التظلم من نتيجتها والخضوع لها مرة أخرى، وحال عدم اجتيازها للمرة الثانية يحول لوظيفة إدارية.

وأضاف "عبدالتواب"، أن جميع سائقي الجرارات الأمريكية الجديدة يخضعون لدورات تدريبية وتنشطية بشكل دوري، لافتًا إلى أن جميع العاملين بطوائف التشغيل والوظائف الحرجة بالهيئة سيحملون رخصة العمل بنهاية 2021.