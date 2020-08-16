عاجل.. عدلي منصور يضع حجر الأساس لمحطة تحمل اسمه بالخط الثالث للمترو

وضع المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، حجر الأساس لمحطة عدلي منصور التبادلية بالمرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

وكان السفير بسام راضي قد أعلن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيفتتح اليوم المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق ويضع حجر الأساس لمحطة عدلي منصور التبادلية التي تُعد إحدى المحطات المركزية الكبرى لربط العاصمة الإدارية الجديدة بكافة مدن ومحافظات الجمهورية.

وتضم المحطة مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا وتربط ما بين شبكة خطوط خمس وسائل نقل مختلفة على مستوى الجمهورية متمثلة في الخط الثالث لمترو الأنفاق ومسار القطار الكهربائي ومحطة للسكك الحديدية ومحطة للسوبرجيت بالإضافة إلى الأوتوبيس السريع BRT والأوتوبيس الترددي.